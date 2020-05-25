Власти Москвы назвали число людей, не работающих из-за ограничений

Около 15% экономики Москвы не работает в настоящее время или работает в ограниченном режиме, это около 1 млн человек. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

«Если брать в целом экономику по занятым, по доле в экономике, на сегодняшний момент порядка 15% экономики практически не работает или работает в ограниченном режиме», — сказал он.

По его словам, по количеству людей «это около 1 млн человек».

«Если брать непосредственно те сферы, которые прямо закрыты на сегодняшний момент», — добавил он.

Ранее Ефимов заявил, что на следующем этапе снятия ограничений в Москве нужно открывать непродовольственную торговлю.

Как отмечал мэр Сергей Собянин, в ближайшее время в городе планируют дальнейшее смягчение ограничений, введённых из-за COVID-19.