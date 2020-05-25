Роспотребнадзор рекомендовал запретить торговлю в электричках

Несанкционированную разносную торговлю, а также выступления музыкантов в пригородных поездах следует запретить из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в методических рекомендациях Роспотребнадзора для железнодорожного транспорта.

«Пресечение осуществления в пригородных поездах несанкционированной розничной разносной торговли, игры на музыкальных инструментах, нахождения в вагонах поездов лиц, не соблюдающих правила гигиены, а также в пачкающей одежде», — отмечается в документе.

Кроме того, в поездах дальнего следования пассажирам два раза в день будут измерять температуру.

В марте сообщалось, что пассажиропоток в пригородных электричках Московской области снизился на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.