Роспотребнадзор рекомендовал запретить торговлю в электричках

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Несанкционированную разносную торговлю, а также выступления музыкантов в пригородных поездах следует запретить из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Роспотребнадзор рекомендовал запретить торговлю в электричках
  • АГН «Москва»

Об этом говорится в методических рекомендациях Роспотребнадзора для железнодорожного транспорта.

«Пресечение осуществления в пригородных поездах несанкционированной розничной разносной торговли, игры на музыкальных инструментах, нахождения в вагонах поездов лиц, не соблюдающих правила гигиены, а также в пачкающей одежде», — отмечается в документе.

Кроме того, в поездах дальнего следования пассажирам два раза в день будут измерять температуру.

В марте сообщалось, что пассажиропоток в пригородных электричках Московской области снизился на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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