В РЖД приостанавливают бесплатные перевозки ветеранов войны

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В РЖД заявили о решении приостановить бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В РЖД приостанавливают бесплатные перевозки ветеранов войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«В связи с эпидемиологической обстановкой... с 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих в поездах дальнего следования», — указывается в сообщении.

Ранее РЖД объявила, что с 15 апреля на фоне ситуации с пандемией коронавируса в России будут временно отменены ещё 32 поезда дальнего следования.

6 апреля URA.RU передавало, что в Пермском крае временно приостановили движение ряда электричек и поездов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

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