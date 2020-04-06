В Пермском крае временно приостановили движение ряда электричек и поездов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает URA.RU.

Соответствующее решение принял региональный Минтранс совместно с Пермской пригородной компанией.

С 6 апреля приостановлено курсирование электричек по десяти направлениям, в том числе Пермь-1 — Чусовская, Пермь-2 — Оверята, Пашия — Чусовская.

С 8 апреля отменили поезд 191/192 Челябинск — Санкт-Петербург, проходящий через Пермь, следует из сообщения на сайте ОАО «РЖД».

Кроме того, через Пермь не будет проходить фирменный поезд «Енисей». Периодичность курсирования «Демидовского экспресса» сократили.

Ранее сообщалось, что Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами.

Как передавало издание «Дни.ру», председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал законодательные инициативы по борьбе с распространением коронавируса.