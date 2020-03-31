Володин прокомментировал законодательные инициативы по борьбе с распространением коронавируса

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал законодательные инициативы по борьбе с распространением коронавируса.
Володин прокомментировал законодательные инициативы по борьбе с распространением коронавируса
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру».

«Мы приняли изменения в УК, ввели ответственность, которой никогда до этого не было, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, за распространение вируса», — заявил он.

По его словам, если человек идёт на такой шаг сознательно, то последует очень серьёзное наказание.

Володин выразил надежду, что меры будут иметь превентивный характер, а граждане проявят ответственность.

Он также призвал бережно относиться друг к другу и делать, всё, чтобы не навредить другим.

Ранее член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor прокомментировала меры по противодействию распространению коронавируса в Москве.

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