В Госдуме прокомментировали меры по противодействию распространению коронавируса в Москве

Член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала меры по противодействию распространению коронавируса в Москве.

«Я считаю, что меры, которые ввёл мэр Москвы Сергей Собянин, оправданы», — заявила она в беседе с Inforeactor.

Как отметила депутат, это оптимальные действия для того, чтобы граждане ощущали себя социально активными, но при этом дистанцировались и соблюдали самоизоляцию.

Со своей стороны, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров выразил мнение, что ужесточение карантинных мер поможет России избежать скоротечного распространения коронавируса.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Нужно вводить меры, усиливать их постепенно и при необходимости», — сказал он на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот».

По его словам, степень переноса заболевания зависит от генетических особенностей.

«Но люди любого возраста подвержены ему — не только старшее поколение», — добавил Никоноров.

Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв в беседе с RT оценил закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.