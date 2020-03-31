Косачёв поддержал закон об ответственности за нарушение карантина
- © Совет Федерации
- Flickr
«Как гражданин России, я готов поддерживать самые жёсткие меры, которые связаны с обеспечением безопасности людей. Хотелось бы верить, что применять на практике подобного рода меры не придётся. Но если кого-то это дополнительно остановит от нарушения установленного режима и создаст дополнительные гарантии противодействия распространению этой заразы, то я был бы только рад», — заявил сенатор.
Косачёв выразил надежду, что в будущем удастся справится с эпидемией и подобного рода меры окажутся излишними.
«Тем не менее как мера чрезвычайного характера она мною понимается и поддерживается», — сказал он.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.