Косачёв поддержал закон об ответственности за нарушение карантина

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв в беседе с RT оценил закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.

«Как гражданин России, я готов поддерживать самые жёсткие меры, которые связаны с обеспечением безопасности людей. Хотелось бы верить, что применять на практике подобного рода меры не придётся. Но если кого-то это дополнительно остановит от нарушения установленного режима и создаст дополнительные гарантии противодействия распространению этой заразы, то я был бы только рад», — заявил сенатор.

Косачёв выразил надежду, что в будущем удастся справится с эпидемией и подобного рода меры окажутся излишними.

«Тем не менее как мера чрезвычайного характера она мною понимается и поддерживается», — сказал он.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.