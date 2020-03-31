Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство транспорта республики, временно прекращена реализация проездных билетов на межрегиональные маршруты регулярных перевозок в направлении соседних субъектов — Краснодарского края (до принятия решения о возобновлении перевозок) и Севастополя (с 1 по 14 апреля).
Перевозки пассажиров по маршрутам междугороднего и пригородного сообщения будут осуществляться в соответствии с установленными графиками движения по фактическому пассажиропотоку.
По последним данным, в Крыму выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. В городе федерального значения Севастополе — пять.
Ранее сообщалось, что в Крыму временно закрыли леса для посещения.