Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами

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Крым временно прекратил автобусное пассажирское сообщение с другими регионами в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство транспорта республики, временно прекращена реализация проездных билетов на межрегиональные маршруты регулярных перевозок в направлении соседних субъектов — Краснодарского края (до принятия решения о возобновлении перевозок) и Севастополя (с 1 по 14 апреля).

Перевозки пассажиров по маршрутам междугороднего и пригородного сообщения будут осуществляться в соответствии с установленными графиками движения по фактическому пассажиропотоку.

По последним данным, в Крыму выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. В городе федерального значения Севастополе — пять.

Ранее сообщалось, что в Крыму временно закрыли леса для посещения.

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