В Крыму временно закрыли леса для посещения

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С понедельника, 30 марта, в Крыму временно закрыли леса для посещения.
В Крыму временно закрыли леса для посещения
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости Крым, об этом заявил вице-премьер республики Андрей Рюмшин на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса.

Проверка показала, что за прошедшие выходные около 7,5 тыс. человек побывали в лесах, в том числе на территории Алушты, Ялты и Судака.

«Введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств сроком на 21 календарный день», — пояснил Рюмшин.

Также стало известно, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил принять дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса, передаёт tverigrad.ru.

Он также призвал соблюдать меры профилактики и самоизоляции.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области режим самоизоляции вводится для всех граждан.

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