В Крыму временно закрыли леса для посещения
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости Крым, об этом заявил вице-премьер республики Андрей Рюмшин на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса.
Проверка показала, что за прошедшие выходные около 7,5 тыс. человек побывали в лесах, в том числе на территории Алушты, Ялты и Судака.
«Введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств сроком на 21 календарный день», — пояснил Рюмшин.
Также стало известно, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил принять дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса, передаёт tverigrad.ru.
Он также призвал соблюдать меры профилактики и самоизоляции.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области режим самоизоляции вводится для всех граждан.