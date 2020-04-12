РЖД отменит ещё 32 поезда дальнего следования

РЖД объявила, что с 15 апреля на фоне ситуации с пандемией коронавируса в России будут временно отменены ещё 32 поезда дальнего следования.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение компании.

Такое решение связано со значительным сокращением спроса на поездки.

«С 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, ещё 32 поезда будут временно отменены», — указано в сообщении.

Ранее РЖД сообщала, что с 7 апреля в России будет отменено курсирование 53 поездов дальнего следования.

Также URA.RU передавало, что в Пермском крае временно приостановили движение ряда электричек и поездов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.