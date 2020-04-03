РЖД отменит 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса
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- РИА Новости
«Холдинг «РЖД» с 7 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования», — говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что также временно сократят периодичность курсирования 37 поездов АО «ФПК».
Кроме того, указывается, что из Москвы в Санкт-Петербург ежедневно будут следовать на три пары поездов «Сапсан» меньше.
Ранее газета «Известия» писала, что в РЖД зафиксировали снижение объёма пассажирских перевозок на фоне пандемии коронавируса.