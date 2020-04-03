РЖД отменит 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса

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«Российские железные дороги» объявили, что с 7 апреля в России будет отменено курсирование 53 поездов дальнего следования на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении холдинга.
РЖД отменит 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Холдинг «РЖД» с 7 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования», — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что также временно сократят периодичность курсирования 37 поездов АО «ФПК». 

Кроме того, указывается, что из Москвы в Санкт-Петербург ежедневно будут следовать на три пары поездов «Сапсан» меньше.

Ранее газета «Известия» писала, что в РЖД зафиксировали снижение объёма пассажирских перевозок на фоне пандемии коронавируса.

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