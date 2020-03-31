Пассажиропоток в пригородных электричках Подмосковья снизился на 64%

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Пассажиропоток в пригородных электричках Московской области снизился на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Пассажиропоток в пригородных электричках Подмосковья снизился на 64%
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

«В утренний час пик 31 марта с 7:00 до 09:00 наполненность вагонов поездов в среднем составила 27%», — заявили в ведомстве.

На Ярославском, Горьковском и Павелецком направлениях пассажиропоток сократился на 40—50%.

Пригородный железнодорожный транспорт работает по обычному графику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал жителей региона отменить поездки в Москву.

Депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.

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