В Госдуме прокомментировали решение РЖД отменить курсирование ряда поездов в России

Депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен прокомментировал сообщение о том, что РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.

В беседе с НСН он отметил, что люди сократили число своих поездок, а деньги больше тратятся на лекарства и продукты питания.

«Мне кажется, что в РЖД всё это проанализировали и просчитали и приняли такое решение. Если обнаружится дефицит билетов, то ситуацию можно будет быстро поправить», — сказал Тен.

Как считает депутат, совместное пребывание в замкнутом пространстве увеличивает вероятность передачи коронавирусной инфекции.

«Но сейчас принимаются все возможные меры по профилактике», — добавил он.

Всего изменения затронут 31 поезд. Пассажирам предложат совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо полностью вернуть деньги за билеты.