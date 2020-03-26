Губернатор Подмосковья призвал отменить поездки в Москву

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» призвал жителей региона отменить поездки в Москву.

«Поездки в Москву нужно просто отменить», — приводит ТАСС его слова.

По словам Воробьёва, с этой целью власти региона временно отменили все льготы на проезд в общественном транспорте.

«Все льготы мы убрали, чтобы не было лишних поездок, особенно группы риска. Это просто недопустимо», — сказал Воробьёв и отметил, что льготы будут позднее возвращены.

Ранее Воробьёв сообщил, что анализы 83 местных жителей направлены на подтверждение коронавирусной инфекции COVID-19.