В Минпросвещения назвали дату начала второй волны ЕГЭ

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Начало второй волны проведения в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланировано на 3 августа. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
В Минпросвещения назвали дату начала второй волны ЕГЭ
  • РИА Новости

«Мы обсудили вопрос сдачи Единого государственного экзамена в августе, так называемая вторая волна — для желающих. Приняли решение, что экзамен пройдёт 3 августа, 5 августа, 7 и 8 августа», — сказал он.

Как уточняется на сайте ведомства, вторая волна ЕГЭ предусмотрена для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в экзаменах в июле.

Ранее Кравцов заявил, что в России принято решение провести 29 и 30 июня пробный ЕГЭ

По его словам, «3 июля начнутся экзамены по географии, литературе, информатике и так далее».

Как пояснили в министерстве, пробный экзамен в эти даты пройдёт без участия школьников

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