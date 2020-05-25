В Минпросвещения назвали дату начала второй волны ЕГЭ
- РИА Новости
«Мы обсудили вопрос сдачи Единого государственного экзамена в августе, так называемая вторая волна — для желающих. Приняли решение, что экзамен пройдёт 3 августа, 5 августа, 7 и 8 августа», — сказал он.
Как уточняется на сайте ведомства, вторая волна ЕГЭ предусмотрена для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в экзаменах в июле.
Ранее Кравцов заявил, что в России принято решение провести 29 и 30 июня пробный ЕГЭ.
По его словам, «3 июля начнутся экзамены по географии, литературе, информатике и так далее».
Как пояснили в министерстве, пробный экзамен в эти даты пройдёт без участия школьников.