Диетолог рассказала, как привести себя в форму после режима самоизоляции

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Ксения Селезнёва рассказала, как привести себя в форму после режима самоизоляции.

«На самом деле, неважно, рабочие ли это будни, отпуск или вот такой вынужденный режим самоизоляции, главное — никогда не надо бросаться в крайности», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, в рационе всегда хороши овощи, поскольку это клетчатка, которая способствует хорошей моторике желудочно-кишечного тракта, выводу вредных веществ.

Как отметила Селезнёва, также необходимы сложные углеводы — например, крупы или паста из твёрдых сортов злаковых.

«Кроме того, в рационе должен быть полноценный белок. В зависимости от переносимости, это могут быть и рыба, и птица, и один-два раза в неделю красное мясо — говядина», — уточнила она.

Эксперт также советует употреблять растительные масла хорошего качества, не забывать о ягодах и фруктах.

Ранее диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с URA.RU рассказала о здоровом питании во время режима самоизоляции.