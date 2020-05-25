Диетолог рассказала, как привести себя в форму после режима самоизоляции

Короткая ссылка
Врач-диетолог, гастроэнтеролог Ксения Селезнёва рассказала, как привести себя в форму после режима самоизоляции.
Диетолог рассказала, как привести себя в форму после режима самоизоляции
  • Pixabay

«На самом деле, неважно, рабочие ли это будни, отпуск или вот такой вынужденный режим самоизоляции, главное — никогда не надо бросаться в крайности», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, в рационе всегда хороши овощи, поскольку это клетчатка, которая способствует хорошей моторике желудочно-кишечного тракта, выводу вредных веществ.

Как отметила Селезнёва, также необходимы сложные углеводы — например, крупы или паста из твёрдых сортов злаковых.

«Кроме того, в рационе должен быть полноценный белок. В зависимости от переносимости, это могут быть и рыба, и птица, и один-два раза в неделю красное мясо — говядина», — уточнила она.

Эксперт также советует употреблять растительные масла хорошего качества, не забывать о ягодах и фруктах.

Ранее диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с URA.RU рассказала о здоровом питании во время режима самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить