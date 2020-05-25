Губернатор Подмосковья поздравил выпускников онлайн

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил выпускников с последним звонком, который в этом году впервые прошёл в режиме онлайн.

«Когда оканчиваешь школу, перед тобой появляются новые горизонты и возможности. Я хотел бы, ребята, пожелать вам успехов в сдаче экзаменов, поступлении и чтобы сбылись ваши самые смелые мечты! Очень рад вас видеть», — цитирует телеканал «360» главу Московской области.

Он пожелал выпускникам успехов и отметил, что этот выпускной всем запомнится надолго.

Для школьников также выступила певица Zivert.

Ранее декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа, доктор психологических наук Любовь Григорович в беседе с НСН рассказала, как поддержать детей во время карантина.