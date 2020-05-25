Врач рассказал о видах инсульта

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Павел Бранд рассказал о видах инсульта.

По его словам, это инсульт как транзиторная ишемическая атака, инсульт по типу малого, который проходит в течение недели, и полноценный инсульт с остаточными явлениями в виде тех или иных неврологических расстройств.

«Инсульт — это состояние, которое происходит в моменте. Понятия «микроинсульт» вообще не существует. Это народное название транзиторной ишемической атаки», — цитирует врача НТВ.

По словам Бранда, и мужчины, и женщины в течение долгого времени защищены эстрогенами от инсульта и инфаркта, но у мужчин риск выше.

Кроме того, эксперт отметил, что инсульт, в отличие от инфаркта, можно вообще не заметить.

«Человек не теряет сознание, не испытывает никаких болевых ощущений», — пояснил он.

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