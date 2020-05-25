В Подмосковье могут подготовить дополнительные места для пациентов с COVID-19 в санаториях

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В Московской области могут подготовить дополнительные места для пациентов, переносящих COVID-19 в лёгкой форме, в санаториях и гостиницах.
В Подмосковье могут подготовить дополнительные места для пациентов с COVID-19 в санаториях
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Каждый глава должен внимательно рассмотреть возможность размещения, создания дополнительных коек на базе санатория, гостиницы или другого удобного, приспособленного места для долечивания или прохождения болезни в лёгкой форме», — заявил губернатор Андрей Воробьёв во время общения с главами муниципалитетов по видеосвязи.

По его словам, иногда граждане в силу возраста или других обстоятельств не хотят оставаться дома одни и просят о госпитализации даже при отсутствии серьёзных симптомов заболевания.

«Ряду глав я уже дал такую команду, чтобы они оперативно подготовили и рассмотрели размещение пациентов на этих койках», — сказал Воробьёв.

Также стало известно, что в Казани в ближайшее время намерены подготовить больницу №16 для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на замминистра здравоохранения Татарстана, начальника городского управления здравоохранения Владимира Жаворонкова.

18 мая вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что почти 160 тыс. больничных коек в России перепрофилированы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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