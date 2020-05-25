В Подмосковье могут подготовить дополнительные места для пациентов с COVID-19 в санаториях

В Московской области могут подготовить дополнительные места для пациентов, переносящих COVID-19 в лёгкой форме, в санаториях и гостиницах.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Каждый глава должен внимательно рассмотреть возможность размещения, создания дополнительных коек на базе санатория, гостиницы или другого удобного, приспособленного места для долечивания или прохождения болезни в лёгкой форме», — заявил губернатор Андрей Воробьёв во время общения с главами муниципалитетов по видеосвязи.

По его словам, иногда граждане в силу возраста или других обстоятельств не хотят оставаться дома одни и просят о госпитализации даже при отсутствии серьёзных симптомов заболевания.

«Ряду глав я уже дал такую команду, чтобы они оперативно подготовили и рассмотрели размещение пациентов на этих койках», — сказал Воробьёв.

Также стало известно, что в Казани в ближайшее время намерены подготовить больницу №16 для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на замминистра здравоохранения Татарстана, начальника городского управления здравоохранения Владимира Жаворонкова.

18 мая вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что почти 160 тыс. больничных коек в России перепрофилированы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.