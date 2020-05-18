Почти 160 тысяч коек перепрофилировали для больных с коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что почти 160 тыс. больничных коек в России перепрофилированы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«На сегодняшний день регионами страны уже увеличено количество коек по сравнению с теми нормативами, которые мы ранее утверждали как минимальные, на 67%. Сегодня количество коек, которые открыты в регионах страны, составляет 158 471», — приводит ТАСС её слова.

Также Голикова сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 протекает бессимптомно более чем у 40% заболевших, ещё у 22% пациентов развивается пневмония.

Ранее Голикова заявила, что российским больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов с коронавирусной инфекцией, в частности, это связано с тарифами на лечение таких больных.