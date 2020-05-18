Голикова: пневмония развивается у 22% заболевших коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 протекает бессимптомно более чем у 40% заболевших, ещё у 22% пациентов развивается пневмония.

«Сегодня в структуре всех случаев, которые зарегистрированы на территории России, а их 290 678, в их структуре внебольничные пневмонии составляют почти 22%, острые респираторные заболевания составляют 32% и контактные беcклинические проявления — 44%», — приводит ТАСС её слова.

Вице-премьер призвала внимательно следить за теми, у кого выявлена новая коронавирусная инфекция.

Ранее Голикова заявила, что российским больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов с коронавирусной инфекцией, в частности, это связано с тарифами на лечение таких больных.