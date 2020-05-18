Голикова: пневмония развивается у 22% заболевших коронавирусом
- РИА Новости
«Сегодня в структуре всех случаев, которые зарегистрированы на территории России, а их 290 678, в их структуре внебольничные пневмонии составляют почти 22%, острые респираторные заболевания составляют 32% и контактные беcклинические проявления — 44%», — приводит ТАСС её слова.
Вице-премьер призвала внимательно следить за теми, у кого выявлена новая коронавирусная инфекция.
Ранее Голикова заявила, что российским больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов с коронавирусной инфекцией, в частности, это связано с тарифами на лечение таких больных.