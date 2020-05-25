В Роспотребнадзоре оценили необходимость масок на экзаменах

Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова оценила необходимость масок на экзаменах.

«Мы постоянно дополняем и уточняем рекомендации с учётом эпидемиологической обстановки, которая меняется каждый день. В каждом регионе она имеет свои особенности. Роспотребнадзором сформулированы универсальные рекомендации по проведению экзаменов», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, на данный момент позиция такова, что ношение масок и перчаток в помещениях необходимо, если есть риск заболевания.

Как отметила Руженцова, если риск будет близок к нулю, то детям необязательно использовать эти средства защиты.

Она также сказала, что тестировать всех выпускников на COVID-19 нет необходимости.

«Необходимо проверить каждого, кто приходит на экзамен, на клинические проявления заболевания. Участникам будут измерять температуру бесконтактным термометром», — добавила Руженцова.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.