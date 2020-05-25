В Роспотребнадзоре оценили необходимость масок на экзаменах

Короткая ссылка
Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова оценила необходимость масок на экзаменах.
В Роспотребнадзоре оценили необходимость масок на экзаменах
  • РИА Новости

«Мы постоянно дополняем и уточняем рекомендации с учётом эпидемиологической обстановки, которая меняется каждый день. В каждом регионе она имеет свои особенности. Роспотребнадзором сформулированы универсальные рекомендации по проведению экзаменов», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, на данный момент позиция такова, что ношение масок и перчаток в помещениях необходимо, если есть риск заболевания.

Как отметила Руженцова, если риск будет близок к нулю, то детям необязательно использовать эти средства защиты.

Она также сказала, что тестировать всех выпускников на COVID-19 нет необходимости.

«Необходимо проверить каждого, кто приходит на экзамен, на клинические проявления заболевания. Участникам будут измерять температуру бесконтактным термометром», — добавила Руженцова.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить