Регионы смогут 8 июня провести итоговое сочинение для 11-х классов

Рособрнадзор установил 8 июня дополнительным днём для проведения в российских регионах обязательных итоговых сочинений среди выпускников 11-х классов.

«Для проведения итогового сочинения в тех регионах, где оно не прошло 25 мая, Рособрнадзором установлен дополнительный срок 8 июня», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

При этом итоговое собеседование по русскому языку для учеников 9-х классов может состояться 5 июня в дистанционном формате при наличии необходимой материально-технической базы и средств информационной защиты.

Ранее президент России Владимир Путин поручил начать проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всей стране с 29 июня.

В Минпросвещения сообщили, что пункты проведения ЕГЭ в 2020 году будут оснащены средствами индивидуальной защиты, а рассадку участников организуют с учётом дистанции в полтора метра.