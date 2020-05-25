Эксперт оценил инфекционную заболеваемость в Нижегородской области

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Главный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Нижегородской области Пётр Зубаров оценил ситуацию в регионе.
Эксперт оценил инфекционную заболеваемость в Нижегородской области
  • РИА Новости

«На сегодняшний день есть очень хорошие данные. Разобщение привело к тому, что у нас инфекционная заболеваемость снизилась в разы. Понятно, что раз люди не общаются, то они не передают инфекционные болезни друг другу. Мало того, у нас резко сократились природно-очаговые болезни», — заявил он в беседе с РИА «Время Н».

По его словам, ограничительные мероприятия привели к резкому снижению инфекционных болезней.

Что касается коронавируса, то Зубаров отметил, что инфекция вышла на свой пик, когда количество выявляемых пациентов практически равно тому числу, которое снимают с учёта из-за окончания заболевания.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Перми рассказали о средствах диагностики коронавируса.

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