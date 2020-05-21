В Перми рассказали о средствах диагностики коронавируса

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В больницах Пермского края началась опытная эксплуатация разработки, позволяющей диагностировать коронавирусную пневмонию.
В Перми рассказали о средствах диагностики коронавируса
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Как сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией, искусственный интеллект, созданный IT-разработчиками Сбербанка для анализа результатов компьютерной томографии, позволит резко увеличить число исследований, снизить нагрузку на медиков и повысить точность диагноза.

«Высокопрофессиональный специалист по КТ выявит изменения, затратив достаточное количество времени, так как ему потребуется внимательно изучить все срезы лёгких в нескольких режимах. Для данной модели на этот процесс потребуется несколько секунд», — подчеркнул главврач краевой клинической больницы Анатолий Касатов.

Отмечается, что новый метод будет внедрён в двух больницах — в Перми и городе Березники.

В апреле сообщалось, что диагностировать COVID-19 с использованием искусственного интеллекта начали в Москве.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и вышла на плато.

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