Петербург отметит День города без салюта

В Санкт-Петербурге не будет салюта в День города 27 мая.

«Салюта не будет. Если бы он был, то должны были бы прийти люди. К сожалению, у нас есть ограничения», — приводит Интерфакс слова председателя комитета по культуре города Константина Сухенко.

Он отметил, что в мероприятиях в День города примут участие петербургские театры, библиотеки. Они представят свои онлайн-проекты, посвящённые Северной столице.

Ранее сообщалось, что в Петербурге МФЦ возобновят работу с 25 мая.