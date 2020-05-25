Петербург отметит День города без салюта

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В Санкт-Петербурге не будет салюта в День города 27 мая.
Петербург отметит День города без салюта
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

«Салюта не будет. Если бы он был, то должны были бы прийти люди. К сожалению, у нас есть ограничения», — приводит Интерфакс слова председателя комитета по культуре города Константина Сухенко.

Он отметил, что в мероприятиях в День города примут участие петербургские театры, библиотеки. Они представят свои онлайн-проекты, посвящённые Северной столице.

Ранее сообщалось, что в Петербурге МФЦ возобновят работу с 25 мая.

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