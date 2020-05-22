В Петербурге МФЦ возобновят работу с 25 мая

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В Санкт-Петербурге многофункциональные центры по оказанию государственных услуг возобновят свою работу с понедельника, 25 мая. Об этом информирует пресс-служба администрации города.
В Петербурге МФЦ возобновят работу с 25 мая
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«С 25 мая МФЦ возобновят работу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов», — указано в сообщении.

Как ожидается, приём в МФЦ будет проходить по предварительной записи, между работником и заявителем будет установлен защитный экран.

Также в МФЦ будет обязательным соблюдение социальной дистанции и использование средств защиты органов дыхания и рук.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 25 мая заработают 88 МФЦ.

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News назвал меры, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.

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