В Петербурге МФЦ возобновят работу с 25 мая
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- РИА Новости
«С 25 мая МФЦ возобновят работу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов», — указано в сообщении.
Как ожидается, приём в МФЦ будет проходить по предварительной записи, между работником и заявителем будет установлен защитный экран.
Также в МФЦ будет обязательным соблюдение социальной дистанции и использование средств защиты органов дыхания и рук.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 25 мая заработают 88 МФЦ.
Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News назвал меры, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.