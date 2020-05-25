У более 2 тысяч беременных женщин в России выявили коронавирус
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«В нашей стране на сегодняшний день 2561 беременная с коронавирусной инфекцией, из них подтверждённый по всем тестам диагноз у 2035», — цитирует её в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ТАСС.
По словам Адамян, в Москве коронавирус подтверждён у 816 беременных.
Она также отметила, что случаев передачи коронавируса от матери ребёнку во время беременности не зафиксировано.
«Если и наступает заболевание у новорождённых, то после того как ребёнок имеет контакт с матерью и окружающими», — пояснила врач.
Ранее жительница Саратова с коронавирусом родила дочь, у которой также диагностировали COVID-19.
В конце апреля сообщалось, что у почти 400 беременных женщин в России подтверждённый диагноз «коронавирусная инфекция».