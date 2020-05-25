У более 2 тысяч беременных женщин в России выявили коронавирус

В России коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у более 2 тыс. беременных женщин, свыше 800 из них проживают в Москве. Об этом сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.

«В нашей стране на сегодняшний день 2561 беременная с коронавирусной инфекцией, из них подтверждённый по всем тестам диагноз у 2035», — цитирует её в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ТАСС.

По словам Адамян, в Москве коронавирус подтверждён у 816 беременных.

Она также отметила, что случаев передачи коронавируса от матери ребёнку во время беременности не зафиксировано.

«Если и наступает заболевание у новорождённых, то после того как ребёнок имеет контакт с матерью и окружающими», — пояснила врач.

Ранее жительница Саратова с коронавирусом родила дочь, у которой также диагностировали COVID-19.

В конце апреля сообщалось, что у почти 400 беременных женщин в России подтверждённый диагноз «коронавирусная инфекция».