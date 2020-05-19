В Саратове у пациентки с коронавирусом родилась дочь с COVID-19

Заболевшая коронавирусной инфекцией жительница Саратова родила дочь, у которой также диагностировали COVID-19. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.

«Несколько дней назад в городской клинической больнице №10 при сроке беременности 39 недель родила жительница Саратова с подтверждённой COVID-19… Ребёнок имеет подтверждённую инфекцию бессимптомного течения, он переведён в областную детскую инфекционную больницу», — сказал он.

По его словам, девочка «получает профилактическое лечение противовирусными препаратами», решается вопрос о совместном пребывании матери и ребёнка.

Он рассказал, что специалисты «работали на родах с использованием средств индивидуальной защиты».

«В настоящее время состояние родильницы удовлетворительное, без осложнений, получает необходимую терапию», — добавил он.

Министр сообщил, что в настоящее время в области под медицинским наблюдением находятся шесть беременных женщин с подтверждённой COVID-19, все они чувствуют себя удовлетворительно.

Как пояснил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов, родившая пациентка и её ребёнок «чувствуют себя абсолютно нормально».

«Надо отдать должное нашим медикам, которые сработали так, как положено… Поэтому будем надеяться, что в дальнейшем и у мамы, и у ребёнка всё будет хорошо», — отметил он.

По состоянию на конец апреля, как сообщалось, в России у почти 400 беременных женщин был подтверждённый диагноз «коронавирусная инфекция».