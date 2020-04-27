В России почти у 400 беременных женщин выявлен коронавирус

Почти 400 беременных женщин в России имеют подтверждённый диагноз «коронавирусная инфекция», сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.

«Сейчас в России с подтверждённым коронавирусом зарегистрированы около 394 беременных женщин, из них 276 находятся в Москве», — сказала она в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

По её словам, беременность у них протекала сравнительно легко, без тяжёлых осложнений.

Ранее два роддома в Санкт-Петербурге закрыли на карантин из-за коронавируса.

Также сообщалось, что в Москве ввели особый порядок оказания медицинской помощи беременным.