В Москве изменили порядок оказания медпомощи беременным
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«Посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений для них временно ограничивается», — указано в сообщении.
В Департаменте здравоохранения заявили, что передать анализы для проведения исследований могут родственники или знакомые беременной пациентки. При этом результаты анализов она может обсудить со своим лечащим врачом по телефону.
В департаменте подчеркнули, что родильные дома Москвы открыты, вся помощь оказывается в полном объёме.
«Ограничения касаются только партнёрских родов и посещений родственников», — отметили в департаменте.
В сообщении говорится, что если женщина чувствует приближение родов, то ей нужно вызывать скорую помощь.
При этом в случае необходимости планового кесарева сечения доктор женской консультации определит дату направления на госпитализацию в роддом за сутки до планируемой даты операции.
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