В Москве изменили порядок оказания медпомощи беременным 

В Москве ввели особый порядок оказания медицинской помощи беременным из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте Департамента здравоохранения столицы.

«Посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений для них временно ограничивается», — указано в сообщении.

В Департаменте здравоохранения заявили, что передать анализы для проведения исследований могут родственники или знакомые беременной пациентки. При этом результаты анализов она может обсудить со своим лечащим врачом по телефону.

В департаменте подчеркнули, что родильные дома Москвы открыты, вся помощь оказывается в полном объёме.

«Ограничения касаются только партнёрских родов и посещений родственников», — отметили в департаменте.

В сообщении говорится, что если женщина чувствует приближение родов, то ей нужно вызывать скорую помощь.

При этом в случае необходимости планового кесарева сечения доктор женской консультации определит дату направления на госпитализацию в роддом за сутки до планируемой даты операции.

Общее число заражённых коронавирусом в Москве превысило 10 тыс.