Два роддома в Петербурге закрыли на карантин из-за коронавируса

Второй родильный дом в Санкт-Петербурге закрыли на карантин из-за возможной коронавирусной инфекции у одной из пациенток, сообщили в Комитете по здравоохранению города.

«Роддом №10 закрыт на приём новых пациентов. У одной из пациенток — подозрение на COVID-19», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Женщину перевели в Клиническую инфекционную больницу имени C.П. Боткина.

У всех сотрудников и пациентов роддома возьмут анализ на коронавирус.

В то же время в родильном доме №16 также ввели ограничительные мероприятия после того, как у одной из рожениц с пневмонией подтвердилось заражение новой коронавирусной инфекцией.

Женщина находится на 28-й неделе беременности, её также перевели в больницу им. Боткина.

Ранее в Москве ввели особый порядок оказания медицинской помощи беременным из-за ситуации с коронавирусом.