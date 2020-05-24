В Москве зафиксирован минимальный прирост случаев коронавируса в мае

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В Москве за сутки выявили 2516 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало минимальным показателем с 30 апреля, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением вируса.
В Москве зафиксирован минимальный прирост случаев коронавируса в мае
  • © Пресс-служба мэрии Москвы

Ранее минимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве был отмечен 29 апреля — тогда COVID-19 подтвердили у 2220 человек.

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян выразил мнение, что пик эпидемии коронавируса в России пройден только в Москве и Московской области.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что пик заболеваемости по коронавирусной инфекции в столице пришёлся на апрель.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столице удалось избежать худшего сценария по ситуации с вирусом.

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