В Москве зафиксирован минимальный прирост случаев коронавируса в мае
- © Пресс-служба мэрии Москвы
Ранее минимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве был отмечен 29 апреля — тогда COVID-19 подтвердили у 2220 человек.
Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян выразил мнение, что пик эпидемии коронавируса в России пройден только в Москве и Московской области.
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что пик заболеваемости по коронавирусной инфекции в столице пришёлся на апрель.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столице удалось избежать худшего сценария по ситуации с вирусом.