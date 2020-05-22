Ракова: пик заболеваемости по коронавирусу в Москве пришёлся на апрель
- АГН «Москва»
«Пик заболеваемости, госпитализаций у нас в Москве пришёлся на апрель, и, конечно, то время, которое мы смогли выиграть, использовали», — сказала она.
По словам Раковой, медицинская система столицы была подготовлена и технически, и психологически.
Заммэра отметила, что в условиях пандемии невозможно избежать роста смертности.
Также Ракова заявила, что ситуация с коронавирусом в Москве в последние две недели имеет устойчивую динамику на улучшение.