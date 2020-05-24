В Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек

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В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2427 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек
  • © РИА Новости

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2427 человек», — цитирует вице-мэра ТАСС.

Общее число вылечившихся от инфекции в Москве увеличилось до 49 840.

Накануне в Москве выписали 3831 пациента после выздоровления от COVID-19.

Более 540 жителей Москвы сдали плазму крови для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.

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