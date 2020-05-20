Более 540 жителей Москвы сдали плазму для пациентов с коронавирусом

Более 540 жителей Москвы сдали плазму крови для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в столичной мэрии.

«Донорами плазмы для лечения пациентов с COVID-19 в Москве стали уже более 540 человек. На данный момент 340 пациентам уже проведено переливание иммунной плазмы», — говорится в сообщении.

В первую очередь такое лечение эффективно для находящихся в критическом состоянии.

В столичном правительстве уточнили, что донором плазмы может стать любой желающий в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19 и не имеющий хронических заболеваний, а также ВИЧ, гепатитов В и С.

Донорам плазмы полагается стимулирующая выплата в размере 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что врачи в Москве отмечают улучшение состояния пациентов с коронавирусом после переливания им плазмы крови выздоровевших от COVID-19.

Врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.