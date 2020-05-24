Названо условие остановки распространения коронавируса в России

Распространение коронавируса закончится, когда 95% населения выработают к нему иммунитет, достигнуть этого можно только при помощи вакцинации.

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.

По его словам, в случае с инфекцией, которая распространяется воздушно-капельным путём, единственный способ остановить эпидемию — вакцинация.

Он добавил, что нельзя уповать на то, что иммунитет к коронавирусу возникнет естественным путём.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса может начаться к концу лета.