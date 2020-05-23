Заложник рассказал об общении с захватившим банк в Москве

Фёдор Пименов, оказавшийся в заложниках во время захвата банка в Москве, рассказал RT о своём общении с захватившим отделение финансового учреждения.

По словам Пименова, он пытался наладить контакт и пообщаться со злоумышленником во время всего происходившего в отделении банка.

«Он забаррикадировал дверь и я начал с ним свои психологические наклонности, почерпнутые из книг, практиковать. Заговорил, заболтал и выяснил, что у него немножечко с головой не в порядке... было довольно эпично», — сказал он.

Как отметил молодой человек, у захватившего банк, по его мнению, были серьёзные личные проблемы.

«Психологический портрет... парень словно после жёсткого расставания. Он не мог скоординировать свои действия и движения, что он хочет от ситуации. Он ничего как такового не хотел: не хотел навредить и взять ничего не хотел. Просто хотел какой-то правды», — добавил он.

Пименов указал, что он старался войти в доверие к мужчине и как-то пообщаться по душам.

«Больше с ним разговаривал и общался... как-то успокоить пытался, зайти в большее доверие к человеку. Поскольку есть возражения, надо было работать с этим. Со всеми его вопросами и возражениями мы поработали, провели маленький психологический сеансик. Как я понял, у него было много событий в жизни», — заключил он.

23 мая в отделение банка на улице Земляной Вал в центре Москвы вошёл неизвестный и заявил, что он заминирован.

Подозреваемого задержали в ходе штурма. Никто не пострадал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников.

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