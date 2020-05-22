Оксану Пушкину выписали из больницы
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- РИА Новости
«Одиннадцатый день. Прощай, коварная болячка! С отрицательными тестами на COVID-19 и антителами мчусь к любимым, родным, близким и друзьям! Спасибо всем добрым людям за поддержку! Врачам и медработникам — за профессионализм и героизм!» — написала она в Instagram.
13 мая депутат Государственной думы, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что заболела коронавирусной инфекцией.
19 мая Пушкина в эксклюзивном интервью рассказала RT о своём лечении.