Оксану Пушкину выписали из больницы

Депутат Госдумы Оксана Пушкина, переболевшая коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила, что её выписали из больницы.

«Одиннадцатый день. Прощай, коварная болячка! С отрицательными тестами на COVID-19 и антителами мчусь к любимым, родным, близким и друзьям! Спасибо всем добрым людям за поддержку! Врачам и медработникам — за профессионализм и героизм!» — написала она в Instagram.

13 мая депутат Государственной думы, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что заболела коронавирусной инфекцией.

19 мая Пушкина в эксклюзивном интервью рассказала RT о своём лечении.