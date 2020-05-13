Депутат Госдумы Пушкина заболела коронавирусом

Депутат Государственной думы, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что заболела коронавирусной инфекцией.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги — я одна из этих депутатов», — цитирует её РИА Новости.

По словам Пушкиной, она переносит болезнь бессимптомно. Она добавила, что компьютерная томография показала, что «изменения в лёгких минимальны», температуры у неё нет.

Депутат добавила, что «уже совсем скоро надеется вернуться в строй».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пять депутатов заболели коронавирусной инфекцией с начала пандемии.