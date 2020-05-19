«Врачи — истинные герои нашего времени»: Оксана Пушкина рассказала RT о своём лечении от COVID-19

Депутат Госдумы Оксана Пушкина, госпитализированная с диагнозом COVID-19, в эксклюзивном интервью рассказала RT о своём лечении. По её словам, от тяжёлой формы COVID-19 её спасло соблюдение мер предосторожности. Она также оценила работу врачей и призвала пользоваться средствами индивидуальной защиты.

— Оксана Викторовна, как вы себя чувствуете? Когда и как вас госпитализировали?

— Я иду на поправку! Госпитализировали меня 12 мая. В день, когда позвонили из Роспотребнадзора и сообщили о положительном тесте на коронавирус. Они же меня обязали вызвать врача. И как я ни сопротивлялась, но оказалась в больнице, по медицинским показаниям. Компьютерная томография показала достаточное поражение лёгких. Двустороннюю вирусную пневмонию.

— Какие были первые мысли? Сильно ли перепугались, когда узнали?

— Первые эмоции? Ощущение, как будто тебя сняли с поезда, в котором я мчалась спасать, решать, пробивать. Это образно. Досада. Никакого страха за себя. В ожидании врача, а потом по пути в больницу обзванивала всех, с кем общалась последнее время, и предупреждала. К счастью, спустя время тесты на COVID у всех оказались отрицательные.

— Мы видели, что вы продолжали работу в больнице. Что удалось решить прямо из палаты?

— Для такого энергичного человека пребывание в четырёх стенах — испытание. Но я невероятно организованна, дисциплинированна и в ладу с собой. Сумела себя убедить, что мне нужна эта пауза. Перезагрузка. Я продолжаю работать на удалёнке. На связи с коллегами из комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Участвую в обсуждении законопроектов, не бросаю свои темы, комментирую в СМИ актуальные проблемы, разбираю депутатскую почту, на основании обращений формирую запросы в соответствующие министерства.

— В какой больнице вы лежите? Как вы оцениваете саму больницу и работу медперсонала? Вы лежите в отдельной палате?

— Я лежу в ЦКБ. Это одна из клиник, которая обслуживает депутатов Госдумы. Здесь уже четыре года я стою на медучёте. Естественно, сюда, в «красную зону» одного из корпусов, меня по скорой и привезли. Палата отдельная. Кровать. Стол. Стул. Телевизор. Душ. Но всё это имеет значение спустя неделю, когда начинаешь оглядываться по сторонам, как говорится. Первые дни выглядят монотонно-обречённо. Поиск вен, которых нет. Установка катетера, многочасовые капельницы — и снова анализы, тесты и так далее.

О врачах отдельно хочется сказать. До того, как я подхватила вирус, у меня было представление, как они самоотверженно спасают людей. Я развозила по больницам СИЗы, антисептики, хозяйственную и кухонную утварь — всё, что заказывали врачи в моём избирательном округе. Но, оказавшись внутри «красной зоны», поняла, что всё гораздо драматичнее.

© Фото из личного архива

Врачи — истинные герои нашего времени. Не только врачи! Нянечки, медсёстры — все, кто на передовой!

Каждый их поход на работу — риск. Они контактируют с нами 24/7. И неизвестно, заразятся или нет. Да, средства защиты страхуют их, безусловно. Но всё равно это русская рулетка. Некоторые уже подхватили COVID. На больничном. Есть и летальный случай среди медперсонала.

Эти костюмы — пытка. В них жарко. Очки запотевают. В перчатках сложно проводить медицинские манипуляции. Есть, пить — проблема. Даже в туалет сходить — проблема. После всех этих телодвижений надо заново себя дезинфицировать и экипировать. Многие не видят свои семьи месяцами. И самое главное: каждый новый больной с COVID — новая книга. И это требует новых знаний, оперативных решений, анализа ситуации и принятия единственно правильного лечения. И не все из врачей профильные вирусологи. Мой лечащий врач, например, эндокринолог по специализации. Им всем пришлось оперативно перестраиваться.

— Расскажите, пожалуйста, о своём лечении.

— Вирус коварный. Сегодня у тебя лёгкая форма, но вдруг резко поднимается температура, и врачи срочно доставляют больного в реанимацию! Она выше этажом. И ночью я иногда слышу эти тревожные передвижения по коридору.

Меня лечат противовирусными препаратами. Антибиотиками. Уколами в живот профилактируют тромбоз. Это одно из осложнений коронавируса. Самая неприятная (после капельницы с калием) процедура. Их делают по два. Утром и вечером. Гепариновые препараты всегда вызывают синяки — они от свёртывания крови. Последствия — чёрный живот.

Про лечение... Естественно, все назначения моих врачей я не то чтобы подвергала сомнению, но лишняя консультация моих приятелей-врачей мне казалась нелишней. И вот тут я запаниковала. «Тебя загубят! Это очень сильные препараты!» — говорили одни. «Это не лечение, а фикция! Твоя средняя степень перейдёт в сложную! Надо пить сильные препараты!» — советовали другие. И я решила слушать тех, кто непосредственно за мной наблюдает и лечит.

© Фото из личного архива

— Когда вы поняли, что болезнь отступила, вернулось обоняние, какие были мысли?

— Первая надежда на выздоровление появилась, когда вернулось обоняние. Я почувствовала, что антисептик пахнет! Произошло это спустя неделю после лечения.

— Удалось ли поговорить с другими пациентами этой больницы?

— Мы сидим каждый в своей палате. Выходить из палат нельзя. В присутствии врачей и медперсонала ношение масок обязательно. При уборке бокса необходимо соблюдать дистанцию (между мной и санитаркой) не менее двух метров. Ну и все правила изоляции необходимо соблюдать.

— Сколько раз вы проходили КТ? Сколько раз вам делали тест на коронавирус?

— Сегодня я сдала первый контрольный тест на COVID после лечения. Впереди ещё один и КТ.

— Как вы заболели?

— Я тут «проинтервьюировала» врачей. И вот к какому выводу мы пришли. От тяжёлой формы COVID меня спасла моя педантичность и щепетильность в вопросах гигиены. Когда ещё никто не носил масок, я их носила. Перчатки. Антисептики. Я соблюдала все санэпидемиологические меры предосторожности! Душ, термическая обработка одежды и обуви. Машина была буквально залита антибактериальными растворами! Таким образом я подхватила слабую дозу вируса. И главное, я уберегла своё окружение от этой заразы. Никто из тех, с кем я общалась, не заболел.

Необходимо носить маски и соблюдать все санэпиднормы! И это не одолжение полицейскому, который может оштрафовать. Это собственная защита. И защита тех, кто рядом. У многих бессимптомный COVID. Если бы не тест, я бы думала, что у меня типичная простуда. Ведь вплоть до 12-го я соблюдала свой обычный режим с утренней «пятнашкой». Это моя ежедневная кардиотренировка на протяжении последних лет 30. И никакой специфической слабости не было! И я уже была на полпути в Думу, когда позвонили из Роспотребнадзора и сообщили про положительный тест.

— Вы соблюдали самоизоляцию? Ходили ли на работу? Как вы вообще оцениваете всё, что с вами произошло?

— Могла бы я отсидеться дома на самоизоляции? Для меня так вопрос не стоит. Либо ты чувствуешь потребность помогать и делаешь это от души, либо не делаешь вовсе.

— Вам звонят коллеги, родные, сильно волнуются? Кто вас поддержал?

— В последние годы мы много спорили о традиционных семейных ценностях. Для меня такой ценностью всегда была помощь людям, оказавшимся в беде. А когда я свалилась, проявились и коллеги. Мне позвонили и поддержали даже те, с кем я редко общалась в Думе! Люди из разных фракций. С единомышленниками из комитета по вопросам семьи, женщин и детей я постоянно на связи. Аппарат нашего комитета устроил флешмоб в поддержку. Неожиданно, приятно. Наша подмосковная депутатская команда очень дружна! Все интересуются моим самочувствием, волнуются.

— Планируете ли вы после выписки и положенных двух недель карантина пойти на работу в Госдуму?

— Звонок Вячеслава Володина очень взбодрил! Радостно, когда тебя ценят и ждут. Знаете, я уже говорила, что мчалась, как скорый поезд, без остановок. Ближайшее окружение давно усвоило мою крылатую фразу: «Устал? Сойди с поезда». Теперь вот поезду потребовалось техобслуживание. (Смеётся.) А дальше с новыми пассажирами, надёжными и верными, вперёд и только вперёд! У меня много незавершённых вопросов осталось, планов, тревог и надежд.

— Скажите, пожалуйста, несколько слов людям, которые нарушают режим самоизоляции и не соблюдают меры предосторожности.

— Убедительная просьба, будьте бдительны! Нам придётся привыкнуть к маскам, перчаткам и антисептикам вместо парфюма. Мы с этой «короной», похоже, должны породниться. Не пренебрегайте мерами предосторожности! Любые экстремальные обстоятельства в нашей жизни проявляют всё и всех. Это беспощадное время проверяет людей на прочность. Самоизолировавшись, люди остались лицом к лицу с самыми близкими — в такой ситуации нельзя быть тем, кем ты не являешься. Нельзя лукавить, притворяться, любая фальшь тут же становится очевидной. Кто-то с честью проходит через эти испытания, помогая родным, друзьям, а порой и незнакомым людям. А кто-то, наоборот, делает жизнь своей семьи невыносимой, срывает напряжение и злость на домочадцах. Отсюда и всплеск домашнего насилия.

Многим стала очевидна необходимость принятия закона о профилактике этой беды в нашей стране. «Корона» и мне помогла разобраться в своём окружении. Спасибо моим друзьям, кто помогал доставать и доставлять по больницам СИЗы врачам и медперсоналу, антисептики и другие санэпидпринадлежности. Разовые полотенца, посуда, швабры, кварцевые лампы — чего я только не передавала врачам в эти дни! Испытывала истинное наслаждение, видя их благодарные глаза. И низкий поклон всем — врачам, нянечкам, медсёстрам, — кто поднял меня на ноги.