В ОНК рассказали о содержании в СИЗО обвиняемого в шпионаже украинца
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- РИА Новости
Как рассказал RT представитель комиссии, обвиняемого задержали сотрудники ФСБ на улице в Феодосии, а зубные протезы он оставил дома.
«С 24 марта 2020 года арестованный не может нормально есть», — сказал член ОНК.
За государственный счёт новые протезы Ширингу сделать не могут, так как он иностранец, пояснил собеседник.
«Денег на лицевом счёте у него тоже нет, так что оплатить их изготовление ему нечем. Жена Ширинга под домашним арестом, выслать протезы в Москву не может. Единственная надежда на гуманизм следствия», — добавил правозащитник.
Ранее СМИ сообщали об аресте Ширинга и его супруги, служившей в одной из воинских частей в Крыму.
По версии ФСБ, пишет газета «Коммерсантъ», женщина сообщала мужу сведения о численности личного состава части, её вооружении, местах дислокации. Ширинг, в свою очередь, эту информацию передавал Минобороны Украины.
Арестант заявил, что направил несколько обращений в консульство Украины в Москве об оказании ему помощи, но не получил ответов, говорят в ОНК.
«Ширинг заявил, что без денег на лицевом счёте в СИЗО не может приобретать предметы первой необходимости и продукты. Ему нужны бритвенные принадлежности, а также овощи и фрукты», — отметил правозащитник.
В связи с эпидемией коронавируса и карантином посылки и передачи заключенные столичных СИЗО в настоящее время не получают.