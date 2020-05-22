В ОНК рассказали о содержании в СИЗО обвиняемого в шпионаже украинца

Содержащийся в СИЗО «Лефортово» гражданин Украины Константин Ширинг, обвиняемый в шпионаже, просит прислать ему оставшиеся дома в Феодосии зубные протезы. Об этом RT сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Как рассказал RT представитель комиссии, обвиняемого задержали сотрудники ФСБ на улице в Феодосии, а зубные протезы он оставил дома.

«С 24 марта 2020 года арестованный не может нормально есть», — сказал член ОНК.

За государственный счёт новые протезы Ширингу сделать не могут, так как он иностранец, пояснил собеседник.

«Денег на лицевом счёте у него тоже нет, так что оплатить их изготовление ему нечем. Жена Ширинга под домашним арестом, выслать протезы в Москву не может. Единственная надежда на гуманизм следствия», — добавил правозащитник.

Ранее СМИ сообщали об аресте Ширинга и его супруги, служившей в одной из воинских частей в Крыму.

По версии ФСБ, пишет газета «Коммерсантъ», женщина сообщала мужу сведения о численности личного состава части, её вооружении, местах дислокации. Ширинг, в свою очередь, эту информацию передавал Минобороны Украины.

Арестант заявил, что направил несколько обращений в консульство Украины в Москве об оказании ему помощи, но не получил ответов, говорят в ОНК.

«Ширинг заявил, что без денег на лицевом счёте в СИЗО не может приобретать предметы первой необходимости и продукты. Ему нужны бритвенные принадлежности, а также овощи и фрукты», — отметил правозащитник.

В связи с эпидемией коронавируса и карантином посылки и передачи заключенные столичных СИЗО в настоящее время не получают.