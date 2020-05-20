Арестованному за кражу в квартире бывшей жены Дерипаски ОНК просит оказать медпомощь
20 мая 2020

Арестованному за кражу в квартире бывшей жены Дерипаски ОНК просит оказать медпомощь

26 апреля 2020 | 17:19

Отец Черышева рассказал, когда сын сможет начать тренироваться в общей группе

03 апреля 2020 | 12:08

СК России возбудил три дела о преступлениях украинских силовиков в ДНР и ЛНР

25 марта 2020 | 11:48

СК России возбудил три новых дела по факту обстрелов в Донбассе

04 марта 2020 | 15:06

СК заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ

19 февраля 2020 | 10:40

СК России возбудил два новых дела по фактам обстрелов в Донбассе

06 февраля 2020 | 09:36

СК России возбудил дело по факту обстрела в Донбассе

04 февраля 2020 | 10:24

СК показал фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки

03 февраля 2020 | 11:41

СК возбудил новое дело по факту обстрела в ЛНР

27 января 2020 | 14:16

СК России заочно обвинил украинского командира в обстреле Горловки

15 января 2020 | 15:28

СК России возбудил дело из-за обстрелов в Донбассе

Содержащийся в ИВС на Петровке, 38 Святослав Князев, обвиняемый в краже драгоценностей и денег, совершённой, по его признанию, в квартире «жены олигарха», нуждается в срочной операции. Об этом сообщает специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин.

«В ходе проверки ИВС к членам комиссии обратился Святослав Князев, заявивший, что в связи с полученными травмами нуждается в помощи челюстно-лицевого хирурга», — рассказал Клин.

По его словам, из представленных медицинских документов следует, что операция заключённому должна быть проведена не позднее 24 мая.

«По непонятным причинам его не госпитализируют», — сказал правозащитник.

Он добавил, что в настоящее время члены ОНК разбираются в обстоятельствах получения травм Князевым.  

По данным RT, Князев был задержан 10 мая 2020 года по обвинению в ограблении квартиры бывшей супруги Олега Дерипаски — председателя комитета женского футбола Российского футбольного союза Полины Юмашевой.

Князев заявил членам ОНК, что это была его единственная кража и он выдал похищенное полиции после задержания. По словам Клина, ему инкриминируют ещё несколько аналогичных преступлений, но своей вины в их совершении арестованный не признаёт. 