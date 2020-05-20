Арестованному за кражу в квартире бывшей жены Дерипаски ОНК просит оказать медпомощь

Содержащийся в ИВС на Петровке, 38 Святослав Князев, обвиняемый в краже драгоценностей и денег, совершённой, по его признанию, в квартире «жены олигарха», нуждается в срочной операции. Об этом сообщает специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин.

«В ходе проверки ИВС к членам комиссии обратился Святослав Князев, заявивший, что в связи с полученными травмами нуждается в помощи челюстно-лицевого хирурга», — рассказал Клин.

По его словам, из представленных медицинских документов следует, что операция заключённому должна быть проведена не позднее 24 мая.

«По непонятным причинам его не госпитализируют», — сказал правозащитник.

Он добавил, что в настоящее время члены ОНК разбираются в обстоятельствах получения травм Князевым.

По данным RT, Князев был задержан 10 мая 2020 года по обвинению в ограблении квартиры бывшей супруги Олега Дерипаски — председателя комитета женского футбола Российского футбольного союза Полины Юмашевой.

Князев заявил членам ОНК, что это была его единственная кража и он выдал похищенное полиции после задержания. По словам Клина, ему инкриминируют ещё несколько аналогичных преступлений, но своей вины в их совершении арестованный не признаёт.