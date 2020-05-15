Экс-полицейский по делу Голунова пожаловался на магазин в СИЗО

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RT
Бывший начальник отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу столицы Игорь Ляховец, подозреваемый в организации задержания журналиста Ивана Голунова, пожаловался на магазин СИЗО «Лефортово».
Экс-полицейский по делу Голунова пожаловался на магазин в СИЗО
  • Игорь Ляховец
  • РИА Новости

Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший Ляховца в СИЗО.

«Не хватает в тюремном магазине творога, сметаны, из кисломолочных продуктов есть только 1%-ный кефир, из фруктов — только яблоки, цитрусовых не хватает, нет овощей, паштетов и рыбы», — приводит Клин слова Игоря Ляховца.

По словам арестованного, добавил Клин, библиотека в СИЗО работает бесперебойно, на прогулки выводят ежедневно.

Ранее Басманный суд Москвы продлил до 7 июня срок ареста четырём бывшим сотрудникам полиции в рамках дела о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова.

Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец подозреваются в том, что в июне 2019 года подбросили журналисту Голунову запрещённые вещества. Экс-полицейские свою вину отрицают. Коновалов находится под домашним арестом, остальные — в СИЗО.

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