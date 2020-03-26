Суд в Москве продлил арест экс-полицейским по делу Голунова

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Басманный суд Москвы продлил до 7 июня срок ареста четырём бывшим сотрудникам полиции в рамках дела о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова.
Суд в Москве продлил арест экс-полицейским по делу Голунова
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении Ляховца, Феофанова, Уметбаева и Сергалиева на два месяца и девять суток, то есть до 7 июня», — цитирует сотрудника суда ТАСС.

Ранее суд продлил домашний арест бывшему полицейскому Денису Коновалову, который признал вину в фальсификации доказательств против Голунова.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сообщалось, что во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.

11 июня с Голунова были сняты все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. 

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