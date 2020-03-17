СК попросил суд продлить арест бывшим полицейским по делу Голунова
- РИА Новости
«Следствие ходатайствует перед судом о продлении срока содержания под стражей до 7 июня», — заявил он.
Отмечается, что также суд просят продлить домашний арест одному из фигурантов дела на этот же срок.
Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сообщалось, что во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.
11 июня с Голунова были сняты все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.