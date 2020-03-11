Мосгорсуд отказался освободить экс-полицейского по делу Голунова
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- РИА Новости
«Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — приводит РИА Новости решение судьи.
Отмечается, что защита просила смягчить меру пресечения Уметбаеву и отпустить его под домашний арест.
Ранее Уметбаев извинился перед Голуновым в суде.
11 марта Мосгорсуд рассматривает жалобы на арест полицейских по данному делу.
Журналист был задержан 6 июня 2019 года в центре столицы. При досмотре у него нашли пакет с наркотическими веществами.
Позднее с Голунова были сняты все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Запрещённые вещества ему были подброшены.