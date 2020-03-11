Мосгорсуд отказался освободить экс-полицейского по делу Голунова

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Мосгорсуд признал законным арест бывшего сотрудника УВД по ЗАО Москвы Максима Уметбаева, который, по версии следствия, был одним из тех, кто подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову.
Мосгорсуд отказался освободить экс-полицейского по делу Голунова
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — приводит РИА Новости решение судьи.

Отмечается, что защита просила смягчить меру пресечения Уметбаеву и отпустить его под домашний арест.

Ранее Уметбаев извинился перед Голуновым в суде.

11 марта Мосгорсуд рассматривает жалобы на арест полицейских по данному делу.

Журналист был задержан 6 июня 2019 года в центре столицы. При досмотре у него нашли пакет с наркотическими веществами.

Позднее с Голунова были сняты все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. 

Запрещённые вещества ему были подброшены.

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