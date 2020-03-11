Мосгорсуд отказался освободить экс-полицейского по делу Голунова

Мосгорсуд признал законным арест бывшего сотрудника УВД по ЗАО Москвы Максима Уметбаева, который, по версии следствия, был одним из тех, кто подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову.

«Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — приводит РИА Новости решение судьи.

Отмечается, что защита просила смягчить меру пресечения Уметбаеву и отпустить его под домашний арест.

Ранее Уметбаев извинился перед Голуновым в суде.

11 марта Мосгорсуд рассматривает жалобы на арест полицейских по данному делу.

Журналист был задержан 6 июня 2019 года в центре столицы. При досмотре у него нашли пакет с наркотическими веществами.

Позднее с Голунова были сняты все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Запрещённые вещества ему были подброшены.