Экс-полицейский Уметбаев извинился перед Голуновым в суде

Короткая ссылка
Бывший сотрудник УВД по ЗАО Москвы Максим Уметбаев, обвиняемый в фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, извинился перед ним в ходе судебного заседания.
Экс-полицейский Уметбаев извинился перед Голуновым в суде
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Я ударил Голунова. Мои действия были непрофессиональны. Мне за свой поступок стыдно, и я хочу принести извинения Голунову», — цитирует экс-полицейского Интерфакс.

Он объяснил своё «неподобающее поведение» тем, что считал Голунова преступником.

11 марта Мосгорсуд рассматривает жалобы на арест полицейских по данному делу.

В начале февраля прокуратура ЗАО официально извинилась перед Голуновым.

Журналист был задержан 6 июня 2019 года в центре столицы. Во время досмотра у него нашли пакет с наркотическими веществами. 

11 июня с него были сняты все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. 

По версии следствия, бывшие полицейские подбросили ему запрещённые вещества. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить