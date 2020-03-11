Экс-полицейский Уметбаев извинился перед Голуновым в суде

Бывший сотрудник УВД по ЗАО Москвы Максим Уметбаев, обвиняемый в фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, извинился перед ним в ходе судебного заседания.

«Я ударил Голунова. Мои действия были непрофессиональны. Мне за свой поступок стыдно, и я хочу принести извинения Голунову», — цитирует экс-полицейского Интерфакс.

Он объяснил своё «неподобающее поведение» тем, что считал Голунова преступником.

11 марта Мосгорсуд рассматривает жалобы на арест полицейских по данному делу.

В начале февраля прокуратура ЗАО официально извинилась перед Голуновым.

Журналист был задержан 6 июня 2019 года в центре столицы. Во время досмотра у него нашли пакет с наркотическими веществами.

11 июня с него были сняты все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

По версии следствия, бывшие полицейские подбросили ему запрещённые вещества.