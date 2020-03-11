Экс-полицейский Уметбаев извинился перед Голуновым в суде
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- РИА Новости
«Я ударил Голунова. Мои действия были непрофессиональны. Мне за свой поступок стыдно, и я хочу принести извинения Голунову», — цитирует экс-полицейского Интерфакс.
Он объяснил своё «неподобающее поведение» тем, что считал Голунова преступником.
11 марта Мосгорсуд рассматривает жалобы на арест полицейских по данному делу.
В начале февраля прокуратура ЗАО официально извинилась перед Голуновым.
Журналист был задержан 6 июня 2019 года в центре столицы. Во время досмотра у него нашли пакет с наркотическими веществами.
11 июня с него были сняты все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
По версии следствия, бывшие полицейские подбросили ему запрещённые вещества.