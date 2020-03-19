Фигуранту дела Голунова продлили домашний арест

Басманный суд Москвы продлил бывшему сотруднику полиции Денису Коновалову, который признался в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, срок содержания под домашним арестом.

«Суд продлил срок содержания под домашним арестом Коновалову до 7 июня», — цитирует Интерфакс секретаря суда Ирину Морозову.

В феврале Басманный суд Москвы отпустил Дениса Коновалова из СИЗО под домашний арест.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сообщалось, что во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.

11 июня с Голунова были сняты все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.