Суд отпустил под домашний арест фигуранта дела Голунова Коновалова

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Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, который признался, что подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову.
Суд отпустил под домашний арест фигуранта дела Голунова Коновалова
  • РИА Новости

«Удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Коновалова меру пресечения в виде домашнего ареста до 29 марта», — приводит ТАСС заявление судьи.

Ранее представитель Голунова поддержал в суде соответствующее ходатайство

Как заявлял адвокат Игоря Ляховца, предполагаемого организатора задержания Голунова, Коновалов признал вину и рассказал, что указание подбросить журналисту наркотики ему дал его начальник Ляховец. 

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