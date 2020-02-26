Суд отпустил под домашний арест фигуранта дела Голунова Коновалова
- РИА Новости
«Удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Коновалова меру пресечения в виде домашнего ареста до 29 марта», — приводит ТАСС заявление судьи.
Ранее представитель Голунова поддержал в суде соответствующее ходатайство.
Как заявлял адвокат Игоря Ляховца, предполагаемого организатора задержания Голунова, Коновалов признал вину и рассказал, что указание подбросить журналисту наркотики ему дал его начальник Ляховец.