Суд отпустил под домашний арест фигуранта дела Голунова Коновалова

Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, который признался, что подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову.

«Удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Коновалова меру пресечения в виде домашнего ареста до 29 марта», — приводит ТАСС заявление судьи.

Ранее представитель Голунова поддержал в суде соответствующее ходатайство.

Как заявлял адвокат Игоря Ляховца, предполагаемого организатора задержания Голунова, Коновалов признал вину и рассказал, что указание подбросить журналисту наркотики ему дал его начальник Ляховец.